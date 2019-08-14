Штора-плиссе из однотонного полиэстера с системой крепления изи-фикс — на откидные-повротные створки, без сверления и фиксацией на двухсторонний скотч. В комплект изделия входит все необходимое для монтажа. Штора регулируется по высоте сверху вниз и фиксируется в любом положении.

Ширина: от 35 см до 80 см

Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию).

В комплект входит:

- штора-плиссе - 1 шт.

- кронштейны - 8 шт.

- фиксатор - 4 шт.

- ручка - 2 шт.

- заглушка на кронштейн - 4 шт.

- двусторонний скотч (на кронштейне крепления)

Состав: 100% полиэстер

Светопроницаемость: 50%

Эксплуатация: используйте в помещении с относительной влажностью воздуха не более 75%

Уход за тканью: чистка слегка влажной тряпкой

Страна производства: Китай

* Цвет товара зависит от настроек вашего монитора и может не соответствовать реальному