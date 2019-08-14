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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 1
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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 2
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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 3
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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 4
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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 5
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Штора плиссе "Плайн экрю" (ax-200325-gr), фото 6
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Товар заказали: 303 раз

1 297 руб.

От: 1 081 руб.

Выберите размер:
  • ширина 35 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 35 смШирина: 35 смКомплектность:
    Ширина: 35 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 40 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 40 смШирина: 40 смКомплектность:
    Ширина: 40 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 45 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 45 смШирина: 45 смКомплектность:
    Ширина: 45 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 50 см, высота 160 см
    Нет в наличии
  • ширина 55 см, высота 160 см
    Нет в наличии
  • ширина 60 см, высота 160 см
    Нет в наличии
  • ширина 65 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 65 смШирина: 65 смКомплектность:
    Ширина: 65 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 70 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 70 смШирина: 70 смКомплектность:
    Ширина: 70 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 75 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 75 смШирина: 75 смКомплектность:
    Ширина: 75 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)
  • ширина 80 см, высота 160 см
    Название: Штора плиссе "Плайн экрю", 80 смШирина: 80 смКомплектность:
    Ширина: 80 см
    Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию)

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Штора плиссе "Плайн экрю"
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В наличии

Штора-плиссе из однотонного полиэстера с системой крепления изи-фикс — на откидные-повротные створки, без сверления и фиксацией на двухсторонний скотч. В комплект изделия входит все необходимое для монтажа. Штора регулируется по высоте сверху вниз и фиксируется в любом положении.

Ширина: от 35 см до 80 см

Высота: до 160 см (регулируется Вами по желанию).

В комплект входит:

- штора-плиссе - 1 шт.

- кронштейны - 8 шт.

- фиксатор - 4 шт.

- ручка - 2 шт.

- заглушка на кронштейн - 4 шт.

- двусторонний скотч (на кронштейне крепления)

Состав: 100% полиэстер

Светопроницаемость: 50%

Эксплуатация: используйте в помещении с относительной влажностью воздуха не более 75%

Уход за тканью: чистка слегка влажной тряпкой

Страна производства: Китай

* Цвет товара зависит от настроек вашего монитора и может не соответствовать реальному

Отзывы пользователей

3 шт.

на странице
Оксана
14.08.2019
цвет и проницаемость зависят от густоты
Светлая штора, приятного оттенка, в зависимости от густоты сборки меняется и цвет и проницаемость
Алина
24.07.2019
Функциональнее нету
Функциональнее этих штор нету, мне кажется
Дарья
01.07.2019
Похожи на бумажные
Шторы из ткани, а похожи на бумажные. В японском стиле

3 шт.

на странице

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Оценка *
1. Срок возврата товара
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 21 день с момента получения товара.*
 
2. Возврат осуществляется как по желанию Покупателя, так и из-за ошибки со стороны Продавца.
 
3. Причинами для возврата товара со стороны Покупателя могут быть следующие:
  • не подошел размер, фасон, цвет, длина и т. п.;
  • оттенок полученного товара отличается от оттенка модели с фотографии на сайте.
4. Причины для возврата по ошибке***  интернет-магазина shtoranadom.ru, в дальнейшем именуемого «Продавец»:
  • неправильная комплектация заказа;
  • наличие дефекта/брака****.
В случае неправильной комплектации заказа или наличии дефекта стоимость обратной доставки Почтой России оплачивает Продавец. Возврат денежных средств Клиенту осуществляется в течение 5-7 рабочих дней!!! Обращаем Ваше внимание на то, что товар принимается назад только в полной комплектации, со всеми упаковками и наклейками, в неиспользованном виде.
 
Более подробно о возврате товара здесь.
 

Дополнительная информация

Артикул ax-102407
Ширина 35 см
Цвет Кремовый
Тип товара Шторы плиссе
По применению Балкон, Гостиная, Детская, Комната, Кухня, Офис, Спальня
Страна производства Китай
Затенение Среднее
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Покупателю
Информация
Контакты
mail@shtoranadom.ru

8 (495) 145 30 25
+79250387900
+79250387900
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